Verein : Anmelden zum Adventsfenster

Neumagen-Dhron (red) In der Adventszeit gestaltet der Gewerbeverein Neumagen-Dhron in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Neumagen Dhron das Advendsfenster gestalten. Die Mitgliedern des Gewerbevereins haben bis Dienstag, 2. September, die Möglichkeit ihren Wunschtermin per E-Mail an rohr-wolle@t-online.de zu melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken