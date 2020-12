Weihnachten : Adventskalender zum Anklicken

Traben-Trarbach Dieses Jahr geht die Realschule plus und FOS Traben-Trarbach neue Wege in der Adventszeit. Mit dem digitalen Adventskalender wird die jahrzehntelange Tradition des Adventslesens an der Realschule plus und FOS fortgeführt, die in den vergangenen Jahren von Anne Schabinger im Rahmen der Leseförderung organisiert wurde.

So war es während der Adventszeit üblich, dass die Schüler der fünften und sechsten Klassen bei Kerzenschein in der Leseecke einer vorgetragenen Geschichte lauschten. In diesem so anderen Schuljahr erfreut sich die Schulgemeinschaft an einem bunten, lebendigen und internationalen Adventskalender digitaler Art, der die Zeit bis Weihnachten verschönern soll. Noch bis zum 24. Dezember bietet die Schule auf ihrer Homepage 24 Sterne zum Anklicken an. Viele Schüler sowie Lehrer präsentieren hier Geschichten, Gedichte in verschiedenen Sprachen, Weihnachtslieder oder auch Anleitungen zum Basteln und Rezepte zum Nachbacken.