Bildung : Adventskalenderaktion war ein voller Erfolg

Wittlich Bei der Adventskalenderaktion im Dezember 2019 konnten sich die Stadtbücherei Wittlich und die Kreisergänzungsbücherei Bernkastel-Wittlich wieder über eine große Beteiligung freuen. 200 Lehrer der Grundschulen bestellten für ihre Klassen einen Adventskalender, bestehend aus Briefumschlägen mit der Fortsetzungsgeschichte „Jahrhundertwinter“ von Bettina Obrecht und passenden Rätselaufgaben.

An jedem Schultag der Adventszeit bekamen die Schüler ein Kapitel der Adventskalender vorgelesen und im Anschluss mussten sie ein Rätsel lösen. Am Ende der Aktion galt es, ein Lösungswort herauszufinden und an die Bücherei zu senden. Aus allen richtigen Lösungsabschnitten wurden zahlreiche Preise verlost.