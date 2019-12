Musik : Adventskonzert des Lions Clubs

Wittlich (red) Fünf hochkarätige Musiker haben das traditionelle Adventskonzert des Lions Clubs Wittlich in der Pfarrkirche St. Bernhard gestaltet. Zu Gast war das Posaunenquintett des SWR-Symphonieorchesters Stuttgart.

Alle fünf Musiker sind Mitglieder eines der besten Orchester Europas, des Symphonieorchesters des SWR Stuttgart. Sie entführten die rund 450 Zuhörer in St. Bernhard in ihre festliche Klangwelt und versetzten die Zuhörer in weihnachtliche Stimmung.