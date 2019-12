Konzert : Harmonische Klänge zum Advent

Zeller Hamm. Foto: TV/Zeller Hamm

Traben-Trarbach-Wolf (red) Das Vokalensemble „Zeller Hamm“ gibt am Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Wolf ein adventliches Konzert. Abgerundet wird das Programm von Tim Bautz durch stimmungsvolle Orgelmusik.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.