Konzert : Adventskonzerte in der Synagoge

Wittlich (red) Die traditionellen Konzerte zur Weihnachtszeit in der Synagoge Wittlich finden am Samstag, 30. November, 19 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, statt. Alexa Spielmann-Sips (Sopran), Tabea Mahler (Mezzosopran), Sebastian Langner (Bariton), Barbara Görgen-Mahler (Oboe), Michael Klink (Horn), Heinz Coen (Klavier) und Walter Feltes (Moderation) stimmen das Publikum mit Werken von Telemann, Mendelssohn, Händel, Fauré und Cornelius in die Advents- und Weihnachtszeit ein.

