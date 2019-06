Prozess : Ärger im Baugebiet: Firma verklagt Ortsgemeinde

Trier/Wittlich Weil ein Bauunternehmen aus der Region nicht den Zuschlag für den Bau einer Kindertagesstätte erhalten hatte, zog es vor Gericht. Die Ortsgemeinde, die den Auftrag vergeben hat, musste sich dafür nun verantworten.

Der Fall 2017 schrieb eine Verwaltung im Kreis für eine Ortsgemeinde Aufträge aus, um eine Kindertagesstätte umzubauen. Das Bauunternehmen gab ein Angebot für Rohbauten ab. Das war bei der öffentlichen Angebotseröffnung das günstigste. Daraufhin wurde das Unternehmen vom Architekturbüro aufgefordert, innerhalb einer Woche verschiedene Unterlagen nachzureichen. Einen Tag vor Ablauf der Frist schickte die Firma die geforderten Unterlagen ohne Urkalkulation per Fax und schickte das Original mit Urkalkulation in einem verschlossenen Umschlag durch eine Botin zu dem Architekturbüro. Am Tag der Abgabe rief der Mitarbeiter der Klägerin bei dem Architektenbüro an und erklärte, er habe in der eingereichten Urkalkulation einen Fehler gemacht. Also verschickten die Kläger das Angebot nochmal – zusammen mit einem Schreiben, in dem stand, dass die Unterlagen ausgetauscht werden sollten. Auch die Originale wurden von einer Botin nochmals überbracht.