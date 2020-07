Kommunales : Traben-Trarbach: Stadträte murren, Bürgermeister antwortet

Patrice Langer musste sich wegen einer ungewöhnlichen Sitzungsführung verantworten. So mancher Stadtrat murrte. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Manche Themen kamen in der jüngsten Sitzung in Traben-Trarbach zu kurz, finden Ratsmitglieder. Der Bürgermeister erklärt, warum.

„Das war eine Farce!“, ärgert sich ein Besucher nach dem öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung in Traben-Trarbach. Tatsächlich wurden viele Punkte, die angekündigt waren und wegen denen viele Besucher gekommen waren, vertagt oder in den nicht-öffentlichen Teilverschoben worden. Es war die erste Sitzung nach vier Monaten und das Programm war zu dem Zeitpunkt als es veröffentlicht wurde, voll gepackt. Aber kurz vor Beginn wurden einige wesentliche Punkte vertagt oder komplett gestrichen. Das sorgte auch bei vielen Besuchern für Verwunderung.

Erwin Haussmann, Fraktionssprecher der CDU/FDP-Fraktion erklärt dem TV, dass manche Themen zu früh vorgestellt wurden. „Wir hatten Anträge gestellt zum Beispiel die Forderung eines Halteverbotes in Rißbach. Aber dann empfahl uns die Verwaltung, erst einmal Rücksprache mit dem Landesbetrieb Mobilität zu halten, ob das überhaupt möglich sei“, sagt Haussmann. Das sei die Erklärung für die Verschiebung dieses Punktes. „Auch das Thema Hotelschiffe, zu dem wir einen Antrag gestellt hatten, zählt dazu. Da war klar, dass der Bürgermeister das ja schon in seinen Mitteilungen berücksichtigt, deshalb wurde der Punkt gestrichen,“ erklärt Haussmann weiter.

Edgar Koch (FWG) fand die Sitzung „befremdlich“, allerdings seien auch kurzfristig noch viele Themen dazugekommen. Koch: „Wir haben nach der öffentlichen Sitzung noch miteinander gesprochen. Wir müssen schauen, wie wir das – auch für die anwesenden Bürger – besser machen können“. Auch die Corona-Krise sei ein Problem gewesen. Koch: „Wir hätten gerne schon früher eine Sitzung gemacht, waren aber darauf angewiesen, dass die Verwaltung uns eine Örtlichkeit zuteilt, die den neuen Bestimmungen entspricht.“

Gerhard Lettl (Grüne/B 90) war mit der Sitzung nicht zufrieden. Aus seiner Sicht hätten weitere Themen besprochen werden müssen, unter anderem die Petition Zebrastreifen an der L 187. Zudem fragt Lettl an, wie in Zukunft mit der Tourismusabgabe umgegangen werden soll. Der Fall Bockelmann habe gezeigt, dass es offenbar Gesprächsbedarf gebe. Lettl: „Die Arbeitsweise des Stadtrates ist verbesserungswürdig.“

Gerd Huesgen (SPD) meint: „Es ist richtig, daß wir uns in der Stadtratssitzung auch aufgrund von Corona kurz halten müssen. Es gibt aber auch eine mit den Fraktionen abgestimmte Bitte, daß wir uns kurz halten und daß Sitzungen nicht über 22 Uhr dauern. Viele kommen von der Arbeit und gehen dann in eine vierstündige Sitzung, was doch ziemlich ,heftig’ ist.“ In seiner Fraktion halte man es so, dass sich die Mitglieder zeitgerecht bei Bürgermeister, Beigeordneten und der VG-Verwaltung kundig machen und dies als Information in die Fraktion tragen. Huesgen: „Wenn ein Anfrage persönliche Dinge eines Bürgers der Stadt direkt betreffen können, müssen diese gegebenenfalls dann in den nichtöffentlichen Teil verlegt werden.“