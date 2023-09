Bereits Ratten gesichtet Den Nachbarn stinkt es: So sieht es rund um den alten Bahnhof Cues aus

Bernkastel-Kues · In der Gasse zwischen dem ehemaligen Bahnhof Cues und der Häuserzeile an der Cusanusstraße liegt etwas in der Luft. Dort wurden monatelang die Mülltonnen nicht abgeholt, sagen Anwohner. Überhaupt scheint das Areal um die ehemalige Gaststätte in keinem guten Zustand. Kümmert sich jemand um den alten Bahnhof?

16.09.2023, 15:36 Uhr

Hinter dem ehemaligen Bahnhof Cues ist es vermüllt 7 Bilder Foto: TV/Anna Hartnack

Klar: Bernkastel-Kues ist ein Weinort. Aber es braucht auch ein Brauhaus, findet Diana Pra Monego. Sie ist Inhaberin des Eiscafes Venezia an der Cusanusstraße in Kues. Und bis vor etwa einem Jahr war ihr Nachbar tatsächlich ein Brauhaus: der Bahnhof Cues. Hier geht es zur Bilderstrecke: Hinter dem ehemaligen Bahnhof Cues ist es vermüllt