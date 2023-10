Um Tiere abzuschrecken Wenn es nachts ständig knallt: Anwohner an der Mosel ärgern sich über Lärm von „Vergrämungsanlagen“

Mitten in der Nacht von Knallgeräuschen aufgeschreckt – und das tagelang: Anwohner in Neumagen-Dhron sind wegen ständiger Lärmbelästigung verärgert. Wie Daniel Kerpen, der in Neumagen-Dhron wohnt, dem TV gegenüber erläutert, seien von zirka 22 Uhr bis morgens 8 Uhr seit Mitte September durchgehend alle zwei bis drei Minuten Schüsse zu hören gewesen. Ursprung des Lärms, so vermutete er, sei eine sogenannte „Vergrämungsanlage“ (auch „Knallgerät“ genannt), mit der Landwirte oder Winzer ihre Felder oder Reben vor Tieren schützen, die dort fressen wollen.