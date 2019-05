Bildung : Ärger um Cusanus-Hochschule: Politiker bleibt Empfang fern

Meinung

Von Hans-Peter Linz

In der Zeit des Namensgebers Cusanus stand die Wissenschaft unter dem Leitbild der christlichen Heilslehre. Das war durchaus „gut gemeint“, schränkte aber die Freiheit der Wissenschaft ein. Denn: Wissenschaft muss alles hinterfragen können, Wissenschaft muss Fehler machen können. Nur so kam zu Beispiel heraus, dass die Welt keine flache Scheibe ist. Und genau dafür hatte Cusanus mit dem Motto „Der freie Geist bewegt sich selbst“ gekämpft. Insofern steht Cusanus eben gerade nicht für eine „spirituelle“ Philosophie und Wissenschaft, sondern für eine offene Betrachtungsweise fern jeder Ideologie, in der alle Fragen gestellt werden dürfen, zu denen der freie menschliche Geist fähig ist.

Umso interessanter ist in diesem Zusammenhang ein Blick in den Artikel „Die Universität in Zeiten des Klimawandels“ (Universitas, Heft 3, 2019), auf den das Einladungsschreiben der Cusanus-Hochschule verweist und der damit offenbar als ein programmatischer Bestandteil der Neuausrichtung der Hochschule verstanden werden soll. Darin ist die Rede vom Klimawandel, von der CO2-befreiten „Solarzivilisation“ und der „reduktiven Moderne“. Von der Wissenschaft wird gefordert, „das rechte Maß“ für eine „gute Gesellschaft“ zu suchen.

Aber wer bestimmt das „rechte Maß“, dem sich die Wissenschaft unterordnen soll? Ob das zu Cusanus passt, dürfte der eigentliche Knackpunkt des Streites sein.

