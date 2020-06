Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus : Hotelschiff sorgt für Ärger in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Neuerdings kann man in Traben-Trarbach sogar auf dem Wasser übernachten. Die Befürchtung: Das Hotelschiff nimmt heimischen Beherbergungsbetrieben die Kunden weg.

Die Reisebestimmungen werden in der Corona-Krise zwar gelockert, aber es gibt noch wenig Sicherheit bei Auslandsreisen – und so erfreut sich der „Urlaub in Deutschland“ zunehmender Beliebtheit. Wer schnell noch eine Unterkunft in Traben-Trarbach sucht, wird jetzt zum Beispiel im Internet auf booking.com fündig. Neuerdings kann man dort sogar auf einem Hotelschiff, der „Viva Riverside“ inklusive Frühstück übernachten - für 119 Euro für zwei Personen.

Das ist in der beliebten Jugendstilstadt an der Mosel schon fast ein Kampfpreis, gegen den die Hoteliers der Stadt Sturm laufen. So zum Beispiel Georg Bauer vom Hotel Moseltor, der verärgert ist und eine Wettbewerbsverzerrung befürchtet: „Es sind ja nicht die Kreuzfahrtschiffe, sondern solche, die hier langfristig anlegen und wie in diesem Fall 163 Kabinenplätze dauerhaft anbieten. Für uns als Hoteliers in Traben-Trarbach ist das schon hart an der Grenze. Das wird der einheimischen Hotellerie mal so richtig Konkurrenz machen.“ Ab Juli soll das Schiff in Traben-Trarbach auf der Höhe des Buddha-Museums anlegen.

Bauer fragt sich, ob das alles rechtlich möglich ist. „Dafür müssen doch Genehmigungen für den Dauerbetrieb erteilt werden. Man muss auch fragen, ob die Firma für den örtlichen Tourismusbeitrag herangezogen wird und wie die Parkplatzsituation geklärt wird.“ Bauer hat bereits Kontakt mit der Verbandsgemeindeverwaltung und dem Stadtbürgermeister Patrice Langer aufgenommen. Auch der ist verärgert. „Wir wurden erst sehr spät darüber informiert, dass dieses Schiff hier anlegen will. Das fand ich nicht gut. Für mich gibt es in dieser Angelegenheit viele Fragezeichen. So ist nicht geklärt, wo die Hotelgäste parken. Weder Stadt noch Verbandsgemeindeverwaltung wurden informiert. Außerdem müssen wir auf den Lärmschutz achten,“ sagt Langer, der zwischenzeitlich die in der Schweiz ansässige Firma RSR Dockings, zu der Viva Cruises zählt, angemailt hatte, um nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist. In dem Antwortschreiben erklärt die Firma, dass wegen Corona der Tourismus stark stagniert habe und Schiffe für Flusskreuzfahrten nicht einsetzbar seien. In manchen Ländern gebe es immer noch Fahrverbote und deshalb habe man ein vorübergehendes, neues Konzept für den Einsatz von Hotelschiffen ausgearbeitet. Dies sei eine „absolute Ausnahme“. Das bestätigt auch Andrea Kruse, Pressesprecherin von Viva Cruises. Sie erläutert auf TV-Nachfrage, dass die Schiffe außerhalb der Saison in größeren Städten wie Köln oder Düsseldorf als Hotelschiffe eingesetzt werden, wenn dort Messe ist. „Das ist unser Kerngeschäft in der Zeit außerhalb der Saison, während in der Saison die Flusskreuzfahrten der Schwerpunkt sind,“ sagt Kruse. Wegen der Corona-Krise sei der Einsatz in Traben-Trarbach allerdings eine Ausnahme. Kruse: „Uns liegt es fern, der Hotellerie im Ort Konkurrenz zu machen.“ Was die Parkplatzmöglichkeiten der Hotelgäste betrifft, verweist Kruse auf den vorhandenen öffentlichen und bewirtschafteten Parkraum.

Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, versichert dem TV gegenüber, dass die Verwaltung derzeit mit Hochdruck prüfe, inwieweit ein Hotelschiff-Betrieb in Traben-Trarbach möglich sei – ein Ergebnis habe er aber noch nicht.

Es gibt aber noch ein weiteres pikantes Detail in dieser Auseinandersetzung, auf das Bürgermeister Langer hinweist: Die Anlage, an dem das Schiff anlegen wird, gehört der Firma selbst und verfügt seit kurzem erst über eine sogenannte Landstromversorgung, die einen längeren Aufenthalt erst möglich gemacht. Diese wurde installiert, damit das Moseltal bei Traben-Trarbach nicht durch laufende Schiffsdiesel erhöhten Emissionen ausgesetzt ist.