Nostalgie pur Volksfreund-Leser teilen ihre Erinnerungen ans Ätzboden-Festival

Das Ätzboden-Festival war in den 1980er- und 1990er-Jahren Kult. Auch der Autor dieser Zeilen ist damals, es muss so um 1982 gewesen sein, von Trier aus nach Salmrohr getrampt, mit Schlafsack und Iso-Matte im Rucksack. Das Festival bot mehrere Bands, die auf einer Open-Air-Bühne auftraten. Auf der großen Festwiese wurde gerockt, gefeiert und auch übernachtet. So rollte man einfach nach dem Konzert seine Iso-Matte und Schlafsack aus, um – in meinem Fall – von einem leichten Nieselregen am Morgen geweckt zu werden.