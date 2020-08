Parteien : AfD schickt Brigitte Hoffmann ins Rennen

Manderscheid Die AfD im Wahlkreis Wittlich (22) hat ihre Vorsitzende aus Klausen erneut als Direktkandidatin für die Landtagswahl 2021 aufgestellt. Stellvertreter wurde Christian Haas.

Der Saal des Manderscheider Kurhauses wirkt für diesen Parteievent etwas überdimensioniert – aber so gibt es auch keine Probleme mit den Corona-Abstandsregeln. Drei stimmberechtigte Mitglieder sind erschienen. „15 bis 20 hätten es sein können, wenn sie den Weg hierher gefunden hätten. Aber das liegt wohl erstens am heißen Wetter und zweitens an den Coronabestimmungen, die viele abschrecken“, sagt die Vorsitzende Brigitte Hoffmann.

In einem kurzen Grußwort schaut Paul auf die auslaufende Legislaturperiode in Mainz zurück: „Niemand hätte 2016 geglaubt, dass eine konservativere Partei als die CDU in den Landtag einziehen könne. Wir haben es gemacht und für unsere Arbeit auch Anerkennung gefunden.“ Konservative und fortschrittliche Gedanken, die die AfD in die Parlamente trage, seien kein Widerspruch. Fortschritt bedeute nicht zwangsläufig, dass sich ein Land total nach allen Seiten öffnen müsse. Es gebe Beispiele wie Japan, wo dies auch gelungen sei. Paul: „Wir sagen, Deutschland muss die Digitalisierung schaffen! Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zum Freilichtmuseum werden.“