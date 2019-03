() Unter anderem weil ein Mitglied von seiner Kandidatur für den Kreistag zurückgetreten ist, lädt die AfD zur zweiten Wahlgebietsversammlung für die Aufstellung von Bewerbern für den Kreistag ein.

Die Versammlung ist am Freitag, 29. März, ab 19 Uhr im Gasthaus „Zur Breit“ an der L 141 in Wittlich.