Landwirtschaft : Die Schweinepest rückt näher

Wittlich Vor einem Jahr ist die Afrikanische Schweinepest im benachbarten Belgien ausgebrochen. Im Landwirtschaftsausschuss des Kreises wurde über aktuelle Vorsorgemaßnahmen berichtet. Ohne weitere Hilfe vom Land sei eine Quarantänezone nicht zu stemmen, hieß es. Eine Quarantänezone würde 100 000 Euro pro Woche kosten.

Alarmstimmung im Kreishaus: Das Risiko einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird mittlerweile auch für den Landkreis als hoch eingestuft. Und wenn sie ausbricht, wird es teuer. ASP ist eine Virusinfektion, an der die Tiere meist innerhalb von 48 Stunden sterben. Die Seuche überträgt sich nicht auf den Menschen, es gibt aber auch keinen Impfstoff dagegen. Seit vor einem Jahr erste Fälle in Südostbelgien, an der Grenze zum Eifelkreis, festgestellt worden sind, gibt es aus Belgien immer noch keine Entwarnung, erklärte Jutta Alt von der Kreisverwaltung des Landkreises Bernkastel-Wittlich in der jüngsten Sitzung des Landwirtschaftsausschusses.