Gesundheit : Afrikanische Schweinepest: Der Mensch verbreitet die Seuche

Wittlich Die Schweinepest rückt näher. Ihr Ausbruch im Kreis könnte gravierende Folgen haben.

In Belgien, an der Grenze zu Luxemburg, wurde zum Stichtag 21. Oktober 2019 bei 3999 getesteten Wildschweinen in 827 Fällen die Erreger der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nachgewiesen. Das Gebiet liegt im äußersten Südwesten Belgiens in der Wallonie und grenzt an Luxemburg. Zuletzt wurde dort am 7. November ein positiv getestetes Wildschwein gefunden. Die ersten Fälle wurden schon vor über einem Jahr festgestellt. Schutzzäune und sogar der Einsatz der belgischen Armee sollen die Seuche eindämmen, der gesamte Wildschweinbestand muss dafür dezimiert werden.

Am 15. November informierte der polnische Veterinärdienst über die Feststellung von ASP bei einem Stück Unfallwild in der Gemarkung Lebus, 80 Kilometer von Brandenburg entfernt. Die nächst gelegene Seuchenzone ist von dort 300 Kilometer entfernt, sie liegt im äußersten Osten Polens. Auch bei Lebus wurde nun ein Zaun mit 36 Kilometer Länge in einem Radius von fünf Kilometer um die Fundorte errichtet. Auch hier sind die polnischen Streitkräfte bei der Durchsuchung des Gebiets beteiligt.