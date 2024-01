Mehr als nur eine Tafel am Museum Warum die Gedenktafeln für jüdische Opfer in Traben-Trarbach für Ärger sorgen

Traben-Trarbach · Eine neue Arbeitsgemeinschaft in Traben-Trarbach will das Schicksal jüdischer Mitbürger in die Stadt tragen. Die Gedenktafel am Mittelmosel-Museum sei von Beginn an das falsche Zeichen gewesen.

30.01.2024 , 06:29 Uhr

In ihrer „Kritischen Pause" haben sich Schüler des Gymnasiums Traben-Trarbach mit dem Antisemitismus befasst. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz Redakteurin Landkreis Bernkastel-Wittlich

Einst war es ein brisantes Streitthema in der Stadt, das gar einen lauten Bürgerprotest zur Folge hatte: die Frage, wie der jüdischen Familien gedacht werden sollte, die im Nationalsozialismus angefeindet, deportiert und ermordet wurden.