In der Dorfmitte Nach neun Jahren ist die Ahl Scheier in Merscheid wieder geöffnet

Es ist ein ungewohntes Bild in der Merscheider Dorfmitte. Dort haben Mike McKinney und Petra Vogt-McKinney die Gaststätte „Ahl Scheier“, die seit 2015 geschlossen war, wieder eröffnet. Dabei hatten der Westfale und seine aus Bundenbach stammende Frau vor drei Jahren lediglich ein Haus zum Wohnen gesucht. Und das an der Gaststätte angeschlossene Gebäude entsprach den Vorstellungen des Ehepaares, die beide in leitender Position bei einer Spedition auf dem Flughafen Hahn arbeiten.