Religion : Zeichen gegen Rassismus

1923 gab es einen ersten Gründungsversuch in Berlin. 1949 wurde eine erste Gemeindestation in Deutschland errichtet. Aktuell leben etwa 50 000 Gläubige der Ahmadiyya in rund 220 Gemeinden. In Deutschland hat die Gemeinschaft 60 Moscheen und 70 Gebetszentren. Eine der Moscheen steht in Wittlich-Wengerohr, die Hamd-Moschee, die rund 250 Plätze bietet. Im Jahr 2000 wurde das 100-Moscheen-Projekt ausgerufen. Bis 2023 sollen demnach 100 Moscheen der Ahmadiyya in Deutschland entstehen. Eine der ersten dieser Moscheen war die Hamd-Moschee in Wittlich, die bereits 2000 eröffnet wurde.