Vater warin Lieser Wie der Name Botzet an die Mosel kam – Historiker erforscht eigene Geschichte

Lieser · Der Name „Botzet“ ist besonders in Lieser und an der Mosel geläufig. Ein Bielefelder Historiker hat seine Wurzeln nun gefunden – nicht nur an der Mosel.

27.09.2024 , 10:16 Uhr

Der Weiler Vho ganz im Norden der Lombardei ist Urspungsort aller Buzzetti/Botzet. Er liegt idyllisch im Tal des Liro nördlich von Chiavenna. Foto: TV/privat