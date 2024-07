Internationale Übung Internationales Hundetraining auf der Air Base

Wenn es um die Suche nach Menschen geht, Sprengstoff oder Drogen gefunden werden müssen, sind oftmals Hundestaffeln im Einsatz. Ob beim Militär, bei Rettungsdiensten oder bei der Polizei. Die Leitung der US Air Base Spangdahlem fördert die sogenannte „Interoperabilität“ in der Region. Das bedeutet konkret, dass Einheiten der Air Base mit regionalen Kräften, zum Beispiela aus Trier und aus Luxemburg üben, gemeinsam Aufgaben zu lösen. Deshalb hatte das 52nd Security Forces Squadron also die Wachmannschaft der Base deutsche und luxemburgische Hundestaffeln zu einer gemeinsamen Übung eingeladen. Das Training sollte die Kommunikation und die Kommandostrukturen von über 25 Hundestaffeln verbessern. Vor allem ging es dabei um das Aufspüren von Sprengstoff und die Suche nach Verdächtigen oder vermissten Personen in unterschiedlichem Gelände. Das teilt die Presse-Abteilung der Air Base mit.