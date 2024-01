Pläne der US-Regierung Air Base Spangdahlem: Wofür in den nächsten fünf Jahren 300 Millionen Euro investiert werden

Spangdahlem/Washington · Neben dem Bau der neuen Elementary-School stehen auf der Air Base in Spangdahlem in den nächsten Jahren noch weitere Projekte an, wie Leutnant Colonel Gregory J. Ward im TV-Gespräch erzählt. Unter anderem sollen neue Wohnhäuser gebaut werden. Aber auch der Umweltschutz wird groß geschrieben.

09.01.2024 , 08:42 Uhr

Der Flugplatz Spangdahlem ist die Heimat des 52. Fighter Wing, das aus F-16-Jets besteht. Foto: TV/Christian Altmayer

Gregory J. Ward ist auf der Air Base Spangdahlem Kommandant des Civil Engineer Squadrons. Diese Einheit besteht aus 640 Ingenieuren und Technikern, die für den Brandschutz, Notfallmanagement, Baumaßnahmen und weitere Aufgaben zuständig sind. In der Einheit sind sowohl militärische als auch zivile und deutsche Mitarbeiter beschäftigt.