Musik : Air-Force-Band rockt den Marktplatz

Foto: Bianca Waters. Foto: TV/Bianca Waters

Bernkastel-Kues (red) Die United States Air Forces in Europe Band „Touch’n Go“ hatte bei ihrem Konzert den Marktplatz in Bernkastel-Kues im Griff. Die Band gibt mehr als 300 Konzerte im Jahr, konnte dennoch kurzfristig eingeladen werden, was eine große Ehre für die Stadt sei, wie Bürgermeister Wolfgang Port bei seiner Begrüßung betonte.

