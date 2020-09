Kurs : Akkordeon-Kurs für Anfänger

Wittlich (red) Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet in Wittlich ab Freitag, 30. Oktober, Kurse für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene im Fach Akkordeon an. Der Unterricht findet, je nach Anmeldung und Konstellation, im Einzel- oder Kleingruppenunterricht in Zeiteinheiten von 30 bis 60 Minuten pro Woche statt.

