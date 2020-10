Akkordeonkurs für Anfänger : Akkordeonkurs für Anfänger

Wittlich (red) Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet ab Freitag, 30. Oktober, Kurse für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene im Fach Akkordeon in Wittlich an. Der Unterricht wird, je nach Anmeldung und Konstellation, im Einzel- oder Kleingruppenunterricht in Zeiteinheiten von 30 bis 60 Minuten pro Woche durchgeführt.

Der Kurs findet achtmal statt und kostet 95 Euro inklusive der Leihgebühr für ein Akkordeon und Noten.