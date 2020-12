Der Gewerbe- und Verkehrsverein sertzt Kunden in Szene : Weihnachtsgrüße fürs weltweite Netz

Morbach Einen festlichen Rahmen für Morbacher Kunden. Den bietet im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Jahr der Morbacher Gewerbe- und Verkehrsverein mit seiner neuen Aktion an.

„Das ist voll cool. Eine schöne Aktion.“ So lautet die Reaktion von Julia Schmitz aus Morbach auf das neueste Angebot des Morbacher Gewerbe- und Verkehrsverein. Sie und Ehemann Matthias stehen auf der Bahnhofstraße in einem beleuchteten Bilderrahmen und lassen sich von der TV-Reporterin fotografieren. Zum Set gehört zudem eine der Weihnachtsbuden, in denen im Rahmen des Morbacher Weihnachtsmarktes in anderen Jahren Glühwein, Plätzchen und Weihnachtsdekoration mehr angeboten wird. Die Bude wird flankiert von zwei übergroßen Kopien zweier alter Fotografien, die zeigen, wie Morbach früher einmal ausgesehen hat, einem beleuchteten Rentier und einem Plakat. Weitere große Fotografien sind im Ort zu sehen. Das Plakat an der an der geschlossenen Hütte erklärt, was mit diesem Set möglich ist. Paare, Familien und andere kleine Gruppen können in oder an diesem Bilderrahmen ein Selfie machen oder sich auch fotografieren lassen.