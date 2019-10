Schule : Gedenkaktion der Friedrich-Spee Realschule plus

Neumagen-Dhron (red) Die Gedenkaktion der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron im Rahmen der Aktionen „Grenzenlos gedenken“ findet am Mittwoch, 16. Oktober, statt. Am 17. Oktober 1941 fuhr der Deportationszug „Da 3“ mit 323 jüdischen Menschen von Luxemburg über Trier ins Ghetto Litzmannstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken