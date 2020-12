Soziales : Schüler packen Hilfspakete

Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker 2020“ am PWG Wittlich Foto: TV/S. Steinbach

Wittlich (red) Das Peter-Wust- Gymnasium (PWG) in Wittlich hat in diesem Jahr wieder an der Aktion „Johanniter Weihnachtstrucker“ teilgenommen. Die Schüler sowie einige Lehrer packten Hilfspakete mit Hygieneartikeln und Grundnahrungsmitteln für bedürftige Menschen in Osteuropa (Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien, Ukraine) und aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken