Erziehung : Kreative Tüten zum Tag der Familie

Morbach Mit der neuen Initiative „Kirfam – Kinderrechte, Resilienzorientierung und Familienunterstützung“ fördert der Landkreis Familien vor Ort. Neben der Bekanntmachung und Umsetzung der Kinderrechte, wollen die Fachkräfte vor Ort Familien und Kindertagesstätten mit Familienbildungsangeboten unterstützen.

Die Kirfam-Stellen wurden vom Kreisjugendamt geschaffen und werden von den Trägern vor Ort umgesetzt. Bisher sind die Fachkräfte an den Standorten Veldenz, Thalfang, Morbach, Wittlich, Salmtal, Binsfeld und Bausendorf gestartet. Weitere Standorte werden folgen.

Auch zum internationalen Tag der Familie am 15. Mai, der in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ steht, haben die Fachkräfte ein Angebot für Familien entwickelt.

Da Familienbildungsangebote in Präsenz an den einzelnen Standorten pandemiebedingt zurzeit nicht möglich sind, haben die Fachkräfte der Standorte Veldenz, Thalfang, Morbach, Salmtal, Binsfeld und Bausendorf sich für eine gemeinsame, landkreisübergreifende Aktion entschieden. Mehr als 2000 Familien-Zeit-Tüten wurden gepackt und an die Familien verteilt.