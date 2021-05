Kinderschutzbund : Aktion zum Tag der Familie

Bernkastel-Wittlich Die Fachstelle Familienbildung des Kinderschutzbund lässt am Tag der Familie am 15. Mai Luftballons steigen. Von 10 bis 14 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, vor dem Laden „Kaufen mit Herz“ am Marktplatz 9 eine Postkarte zum Thema „Das bedeutet Familie für mich“ zu bemalen oder zu beschreiben und mit dem Ballon in den Himmel fliegen zu lassen.