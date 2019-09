Gesundheit : Aktionstag: Demenz verstehen

Bernkastel-Kues (red) Anlässlich des Internationalen Weltalzheimer-Tages bietet die Altersmedizin des Cusanus Krankenhauses am Donnerstag, 19. September, einen Aktionstag in der Güterhalle in Bernkastel-Kues an. Vorträge beleuchten ab 10.15 Uhr die Frühsymptome, Diagnostik und Therapie der Erkrankung sowie die Bedeutung empathischer Kommunikation.

