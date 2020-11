Pilotprojekt : Heilsame Stiche hinter Gittern – Akupunktur soll suchtkranken Gefangenen der JVA Wittlich helfen

Akupunkturnadeln werden ins Ohr gestochen: In der JVA Wittlich läuft derzeit ein medizinisches Pilotprojekt. Zur Bekämpfung der Suchtproblematik vieler Gefangener kommt traditionelle chinesische Medizin zum Einsatz. Foto: Christian Moeris

Wittlich Gefangene mit Suchtproblemen werden in der JVA Wittlich mit traditioneller chinesischer Medizin behandelt. Häftlinge und Mitarbeiter sind von der Akupunktur begeistert.

Das Grollen einer Brandung ist zu hören und auf vier Liegestühlen, die in einem Kreis angeordnet sind, entspannen vier junge Männer. Sie haben die Hände hinter dem Kopf verschränkt. In ihren Ohren stecken haarfeine Nadeln mit einem Plastikschaft, fünf Stück in jedem Ohr. Sie atmen langsam und tief. Ihre Augen sind fest geschlossen, und dahinter sind sie vielleicht gerade weit entfernt von dem Ort, an dem sie sich gerade befinden: der JVA Wittlich.

Nach einer halben Stunde stoppt die CD und damit auch das Meeresrauschen. Helles Licht geht an. Dr. Manfred Winau, Experte für Suchtmedizin und naturheilkundliche Verfahren, entfernt die Nadeln aus den Ohren der Gefangenen. Eine Akupunktursitzung in der JVA Wittlich geht zu Ende.

Info Akupunktur Bei der Akupunktur handelt es sich um eine Therapieform aus der traditionellen chinesischen Medizin. Feine sterile Einmalnadeln werden in definierte Punkte des Körpers gestochen, die an Meridianen (Energiebahnen) liegen. Ziel der Akupunktur ist es, Blockaden im Körper zu lösen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Demnach kommt es zu Krankheiten, wenn der Energiefluss gestört ist. Durch Akupunktur soll er wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Bislang ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass solche Energiebahnen existieren. Es gibt zudem unterschiedliche Vorstellungen darüber, an welchen Stellen genau die Nadeln gesetzt werden sollten. Während der Behandlung kann der Therapeut bei Bedarf weitere Verfahren anwenden. (Quelle: Verbraucherzentrale)

Der TV hatte die Gelegenheit, sich das Pilotprojekt im Strafvollzug anzuschauen. Es soll die Möglichkeit der Gefangenen, im Anschluss an ihre Haft ein drogenfreies Leben zu führen oder überhaupt erstmal eine Therapie zu meistern, erhöhen.

Denn selbst hinter den hohen Mauern, Sicherheitstüren und Gitterstäben der Justizvollzugsanstalten nimmt die Sucht vieler Gefangener oftmals kein Ende.

Etwa die Hälfte der Gefangenen im Strafvollzug habe ein Suchtproblem, sagt Jörn Patzak, Leiter der JVA Wittlich. Die aussichtslose Lage vieler Gefangener, „viele haben Schulden und leiden unter einer Perspektivlosigkeit“, sei häufig die Ursache für dieses Drogenproblem. Im Vollzug sei es schwierig, etwas gegen die Sucht zu machen.

In der JVA Wittlich geht man die Suchtproblematik vieler Gefangener neben bereits etablierten Maßnahmen nun mit finanzieller Unterstützung der Antonia-Ruut-Stiftung Trier mit einem Pilotprojekt an. Gefangene, die die Aufnahme in die Drogenabstinenz-Abteilung der JVA geschafft haben, kommen hinter Gittern in den Genuss traditioneller chinesischer Medizin: „Mit Akupunktur-Nadeln werden sie in einen Zustand versetzt, in dem sie mal loslassen können“, erklärt der Wittlicher Arzt und Experte für Suchtmedizin und naturheilkundliche Verfahren, Dr. Manfred Winau.

In der JVA Wittlich nadelt er im Rahmen des Pilotprojekts nun einmal die Woche Gefangene, die freiwillig an dem Pilotprojekt teilnehmen möchten, mit Akupunkturnadeln.

Aber wie funktionieren und wirken die Nadeln im Körper überhaupt? „Im Körper gibt es Energiebahnen, die entsprechen aber nicht den Nervenbahnen“, sagt Winau. Mit den Akupunkturnadeln nehme man eine elektrische Änderung im Gewebe vor, die messbar sei. Winau: „Sucht ist eine Spannung. Die Nadeln führen zu einem Entspannungszustand, und die Nerven lernen wieder, dass es andere Möglichkeiten zum Entspannen gibt, als nur Drogen zu kosumieren“, erklärt der Mediziner. Die Akupunktur zeige durchbrechende Erfolge bei der Suchtbekämpfung, erklären die beiden Sozialarbeiterinnen von der Drogenabstinenz-Abteilung, Barabara Fröhlich und Nadine Demarteau.

Gefangene, die sich nadeln ließen, seien entspannter, ruhiger und würden nicht mehr so viele Gedanken an die Drogensucht verschwenden.

„Ich war vor der Akupunktur unruhig wie ein Zombie“, sagt ein 38-jähriger Gefangener, der regelmäßig an den Akupunktursitzungen in der JVA teilnimmt.

Sein Suchtpotenzial sei immens. Er habe bereits seit seinem neunten Lebensjahr Drogen konsumiert. „Zum Schluss waren es Amphetamine und Cannabis. Die Akupunktur tut mir sehr gut und hilft. Der Suchtdruck ist mittlerweile weg. Ich kann mich besser konzentrieren und auch mal an was anderes als nur Drogen denken.“

Er hätte das selbst nie gedacht, sagt der 38-Jährige, „und ich war selbst überrascht, aber die Akupunktur funktioniert sehr gut“.

Die Evaluationen der JVA-Mitarbeiter bestätigen die Aussage des Gefangenen. So würden die Teilnehmer der Akupunktursitzungen auch in der täglichen Arbeit mehr Fortschritte machen, sagt Sozialarbeiterin Fröhlich.