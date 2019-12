Musik : Akustik-Konzert zwischen den Jahren

Acoustic4. Foto: Trierischer Volksfreund/Föhr&Knoll

Longkamp (red) Das Akustik-Konzert „Zwischen den Jahren“ mit der Pop-Coverband „acoustic4“ findet am Samstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr in Longkamp statt. Die fünf Musiker laden die Gäste in die stimmungsvoll mit farbigem Licht illuminierte Pfarrkirche ein.

Auf dem Programm steht eine Auswahl der schönsten acoustic4-Titel aus der vergangenen Saison. Das Publikum wird mit Glühwein, Punsch und Gebäck von der KjG LoKoMo versorgt. Einlass und der Glühweinausschank vor der Kirche startet ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.