Kommunalpolitik : Abschied nach 45 Jahren Lokalpolitik

Wittlich Albert Klein (72), der 20 Jahre Erster Beigeordneter der Stadt Wittlich war, blickt im TV auf seine lange Amtszeit zurück.

Lief denn nie mal was schief? Oder ist er im Stadtrat nicht doch schon mal an die Decke gegangen? „Im Großen und Ganzen ist meiner Meinung nach in der Zeit, in der ich dabei war, nichts falsch gelaufen. Die getroffenen Entschlüsse tragen Früchte. Mit Wittlich geht es vorwärts. Was will man mehr?“ An den abgeschlossenen Projekten von der Sanierung der Plätze in der Innenstadt über die Umgestaltung des Lieserufers bis hin zu den anstehenden Großprojekten wie der Ansiedlung eines Hotels und Kinos könne jeder sehen, „dass es in Wittlich nicht rückwärts geht.“ Die Stadt erlebe derzeit eine Blütezeit, wie sie es noch nie erlebt habe, meint Klein. „So viele Einwohner, Arbeitsplätze und auch Gewerbesteuereinnahmen hatten wir noch nie – dabei ist der Hochmoselübergang, der sicherlich eine Triebfeder ist, ja noch nicht mal eröffnet.“ Da es seiner Meinung nach positiv weitergehe, sagt Klein, falle ihm sein Rückzug aus der Lokalpolitik nun recht leicht. „Mit Sicherheit werden sich irgendwann gewisse Entzugserscheinungen einstellen und jeder Abschied ist mit Schmerz verbunden. Aber keine Angst: Ich werde künftig nicht in der Einwohnerfragestunde des Stadtrates sitzen und mich über zu hohe Bordsteine oder ähnliche Dinge beschweren.“