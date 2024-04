Öffnet im April Das erwartet die Kunden in der neuen Aldi-Filiale in Morbach

Aldi eröffnet am 8. April seine neue Filiale in Morbach. Im Juli 2023 hatte der Discounter sein bisheriges Ladenlokal in der Bremerwiese geschlossen. Innerhalb von neun Monaten ist die alte Immobilie abgerissen und ein neues Gebäude errichtet worden. Auch die Parkfläche vor der Filiale wurde komplett neu angelegt. Über die Investitionssumme gibt das Unternehmen keine Auskunft.