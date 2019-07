Schule : Gewissenhaft und kompetent

Wittlich Alfons Schmitz, Schulleiter der BBS Technologie und Umwelt, geht in den Ruhestand.

Nach vier Jahrzehnten pädagogischen Wirkens heißt es Abschied nehmen vom Lehrerberuf: Oberstudiendirektor Alfons Schmitz geht in den Ruhestand. Zur Feierstunde im Foyer der BBS sprachen Vertreter der Schulaufsicht, des Schulträgers, der Stadt Wittlich, der Innungen sowie der gesamten Schulgemeinschaft in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste.

In seiner Ansprache blickte Thomas Linnertz, Präsident der ADD Trier, auf die langjährige Dienstzeit des Schulleiters zurück und lobte dessen engagierte und kompetente Leitung der BBS. Persönlicher Einsatz, Gewissenhaftigkeit und Sachkompetenz prägten seine Tätigkeit an der BBS Wittlich, sodass er einen hohen Anteil am Aufbau und der Weiterentwicklung der Schule für sich in Anspruch nehmen könne.

Ulrich Schneider, Geschäftsführer der IHK Trier, lobte die intensive Zusammenarbeit der BBS mit den Kammern: „Es war Ihnen immer wichtig, dass die Schüler Ihrer Schule so ausgebildet werden, dass diese gerne und qualifiziert in den Betrieben eingesetzt werden können.“

Schließlich kam auch Schmitz selbst zu Wort. Mit Dankbarkeit und Freude blickte er auf seine Zeit an der BBS Wittlich zurück und erinnerte schmunzelnd an so manch kuriose Begebenheit. „Machen Sie‘s gut, sorgen Sie dafür, dass unsere BBS für Technologie und Umwelt weiter prosperiert und als innovativer Leuchtturm gemäß unserem Schulmotto in der Region ein markanter Punkt in der Bildungslandschaft bleibt“, so seine aufmunternden Schlussworte.