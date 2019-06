Lesesommer : Ali Baba verzaubert Leseratten

Wittlich Zwei Wochen vor Beginn des Lesesommers 2019 versammelten sich die Siegerklassen des vergangenen Jahres gemeinsam mit den Gewinnern der Adventskalenderaktion im Haus der Jugend, um ihren Preis entgegenzunehmen.

Und dieser hatte es in sich: passend zu den sommerlichen Temperaturen nahm das Ensemble des Marotte-Figurentheaters aus Karlsruhe die Zuschauer mit auf eine Reise in den Orient. Auf dem Plan stand eine außergewöhnliche Umsetzung des Märchens aus Tausendundeiner Nacht „Ali Baba und die 40 Räuber“.

Wie immer im Märchen siegte auch bei Ali Baba schließlich das Gute über das Böse und mit diesem beruhigenden Gefühl wurden die 120 Schüler entlassen. Doch nicht ohne die Bitte, wieder engagiert beim Lesesommer mitzumachen und so auch in diesem Jahr die Chance zu erhalten, einen der Klassenpreise zu ergattern. Zahlreiche spannende und coole Geschichten warten darauf, entdeckt zu werden, wenn es am 18. Juni in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich nicht heißt „Sesam öffne dich“, sondern „Start frei für den Lesesommer“.