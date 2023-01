Kommunalpolitik : Warum die Beigeordneten in Heidenburg geschlossen zurücktreten

Warum die Beigeordneten in Heidenburg geschlossen zurücktreten

Heidenburg Die drittgrößte Thalfanger Ortsgemeinde ist ab Februar voraussichtlich ohne gewählte Führung. Grund für den Rücktritt der Beigeordneten ist die hohe ehrenamtliche Belastung, die mit deren beruflichen Anforderungen nicht mehr vereinbar ist.

Seit August 2022 steht immer der gleiche Punkt auf der Tagesordnung des Heidenburger Gemeinderats: „Neuwahl des Ortsbürgermeisters“, mit anschließender Einführung ins Amt. Doch bei der jüngsten Sitzung des Gremiums bleibt die erfolglose Suche nach einem Nachfolger für den damals zurückgetretenen Peter Kolz nicht ohne Konsequenz. Denn weil sich auch diesmal kein Kandidat für das Amt gefunden hat, werden die drei Beigeordneten zum 31. Januar zurücktreten, sagt Jörg Christen, der als erster Beigeordneter derzeit die Amtsgeschäfte führt. Dann ist die mit 700 Einwohnern drittgrößte Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Thalfang ohne gewählte Führung.

Der Grund für den drastischen Schritt der drei ehrenamtlichen Beigeordneten: die Arbeitsbelastung und die Verantwortung können Christen sowie seine Mitstreiter Dieter Mattes und Achim Junk nicht stemmen. „Ich bin vollzeitbeschäftigt in einer kleinen Firma mit leitender Funktion. Ich kann daher viele Termine nicht wahrnehmen“, begründet Christen seinen Rücktritt. Die viele Arbeit als erster Beigeordneter, die er wegen des Fehlens eines Ortsbürgermeisters erledigen muss, kann er nur abends oder am Wochenende erledigen. Und Aufgaben gibt es in einer Gemeinde mit eigener Grundschule, eigenem Kindergarten und einer großen Mehrzweckhalle viele, macht Christen klar.