Aktion : Alte Handys für den guten Zweck

Bernkastel-Wittlich Der Kreisverband der Jungen Union Bernkastel-Wittlich stellt Boxen im ganzen Landkreis auf, in denen gebrauchte Mobiltelefone abgegeben werden können. Diese werden vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) recycelt.

Durch die Abgabe eines Handys wird das Weinerleben-Projekt in Veldenz gefördert, da für jedes gesammelte Handy zusätzliche Spenden durch Sponsoren generiert werden. Die Handys können ab dem 1. November abgegeben werden in Wittlich: Clean4you, Kurfürstenstraße, Bernkastel: EDEKA Petereit, Cusanusstraße 5a, Traben-Trarbach: Tourist-Information, Am Bahnhof 5, Morbach: REWE Knichel, Bremerwiese 2.