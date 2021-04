Alte Schätze: Anette Hill : Alte Schätze: Anette Hill

▲ Anette Hill aus Schweich schreibt uns: „Mein ‚altes Schätzchen‘ sind zwei Tagebücher meiner verstorbenen Tante. Beide Tagebücher wurden in den Jahren 1934/1935 geschrieben.

Jeder Eintrag wurde mit Datum versehen und wie man sieht, in Sütterlin-Schrift. Die Schreiberin war zu dieser Zeit zwölf Jahre alt. Mit Hilfe einzelner Bewohner eines Seniorenheims konnte mir ein Tagebuch vorgelesen werden, so dass ich das Gehörte mitschreiben konnte. Für das zweite Büchlein bin ich noch auf der Suche nach einem ‚Vorleser‘ . Der Einblick in diese vergangenen Zeiten ist für mich einfach faszinierend“.