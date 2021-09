Märkte : Alte Schätze und neue Lieblingsteile

Für den Scheunenflohmarkt in Bettenfeld öffnen die Bettenfelder ihre Scheunen und Garagen. Foto: Christina Bents

Bettenfeld In Bettenfeld findet am 12. September der zweite Scheunenflohmarkt statt. 20 Personen stellen im Ortaus. Alte Schätze, Kurioses und Kunst wird angeboten.

Die alte Heuwagenleiter, die in neuen Händen, ein zweites Leben als Blickfang vor einem modernen Neubau bekommt. Eine alte Glocke, die wieder an einer Tür genutzt wird, Selbstgebasteltes und vieles mehr, kann man beim zweiten Bettenfelder Scheunenflohmarkt entdecken. Die Premiere, vor zwei Jahren, war gelungen. Auch damals waren etwa zwanzig Verkäufer dabei und es war ein voller Erfolg. Der Ortskern war mit Menschen bevölkert, es wurde geschaut, gehandelt und man sah viele zufriedene Gesichter. Anke Weiler, vom Gäste- und Heimatverein, der den Scheunenflohmarkt organisiert, erklärt: „Die Atmosphäre ist hier in Bettenfeld ideal. Wir haben viele alte Bauernhäuser, die samt ihren Scheunen und Gärten, noch in ihrem ursprünglichen Zustand sind und so ein Flair haben, das zum Markt passt.“

Sehr gut harmoniert auch das Essensangebot. Mit Kürbissuppe, selbstgebackenem Brot und „Kappesteerdisch“ kann man sich nach dem Stöbern in den alten Dingen, auf dem Dorfplatz stärken. „Das Essen kam beim vergangenen Markt sehr gut an, viel besser als erwartet. Damals gab es Kartoffelwaffeln. Diesmal wollen wir mal etwas anderes bieten“, so Anke Weiler. Das Brot wird im „Baakes“ des Orts gebacken.

Wer neben dem Essen und Genießen Lust auf ein wenig Kultur hat, kann sich die Kirche im Ort ansehen, denn am 12. September ist Tag des offenen Denkmals.

Der Scheunenmarkt ist nicht nur für die Besucher ein besonderer Tag, sondern auch für die Bettenfelder. „Durch den Scheunenmarkt kommt man miteinander ins Gespräch, tauscht Ideen aus, verbringt Zeit zusammen, organisiert und hat ein gemeinsames Ziel“, so Anke Weiler, die weiter erklärt: „Nach der langen Corona-Zeit ist das für alle wichtig. Der Dorfzusammenhalt wird auf jeden Fall gestärkt.“ Gefreut haben sich viele beim letzten Markt, dass viele ehemalige Dorfbewohner den Scheunenmarkt genutzt haben, den Ort mal wieder zu besuchen. „Da gab es sehr schöne Wiedersehen und die Ehemaligen haben sich umgeschaut, was es Neues im Dorf gibt und was geblieben ist“, weiß Anke Weiler.

Beim diesjährigen Markt wird es auch wieder Wegepläne am Brunnen in der Ortsmitte geben, damit man weiß, welche Scheune wo geöffnet hat. Dort sind auch ausreichend Parkmöglichkeiten.