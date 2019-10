Schule : Alte Schulfreunde treffen sich wieder

Wittlich (red) 15, zehn und fünf Jahre nach dem Abitur gab es für die Absolventen der Jahrgänge 2001, 2006 und 2014 des Beruflichen Gymnasiums Gelegenheit, sich in ihrer alten Schule umzuschauen und Erinnerungen aufzufrischen.

Auch der ehemalige Schulleiter Alfons Schmitz ließ es sich nicht nehmen, seine einstigen Abiturienten persönlich zu begrüßen. In seiner Ansprache zeigte er alte Fotos der Jahrgänge, die er heiter kommentierte.

Es folgte ein kleines Programm mit einer Präsentation zur Schulentwicklung und aktuellen Projekten an der BBS Wittlich. Auf großes Interesse stießen vor allem die alten Abiturarbeiten, in denen die Gäste stöbern durften. Beim Rundgang durch die Schule wurde so manche Erinnerung geweckt, vor allem die neuen PC-Räume und Mint-Labore riefen Staunen hervor.