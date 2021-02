Pandemie : Wittlicher Altenzentrum St. Wendelinus ist coronafrei

Bernkastel-Wittlich Große Freude, so sagt Einrichtungsleiter Manfred Kappes, sei am Freitagmorgen im Wittlicher Altenzentrum St. Wendelinus ausgebrochen. Die Ergebnisse aktueller Coronatests aus dem Labor seien allesamt „negativ“ ausgefallen, sagt Kappes.

Damit sei das Seniorenheim nun coronafrei. Seitdem das neue Coronavirus in der Wittlicher Senioreneinrichtung Anfang Januar Einzug gehalten hatte, infizierten sich 42 der ehemals 110 Bewohner der Einrichtung und zahlreiche Mitarbeiter, zwölf Bewohner starben in Folge einer Covid-19-Erkrankung. Derzeit gibt es nach Kenntnis des Gesundheitsamts keine weiteren Infektionsgeschehen in Einrichtungen