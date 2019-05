Projekt : Brückenpfeiler wird Kletterwand

Salmtal Der Salmtaler Rat stimmt dem Freizeitprojekt zu. Aber es gibt auch kritische Stimmen.

Ein Pfeiler in Salmtal kann zum Treffpunkt von Kletterfreunden der Region werden: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Vergaben beschlossen, die den Weg für den Verein Kletterpfeiler Salmtal ebnen, der das Angebot betreibt und die Anlage unterhält. Am 17. April hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) die Bewilligung erteilt, das rund 106 000 Euro teure Projekt mit 68 000 Euro aus Leadermitteln zu bezuschussen. Das entspricht einem Fördersatz von 65 Prozent. Ortsbürgermeister Anton Duckart strebt an, dass die Anlage schon im Sommer 2019 in Betrieb genommen werden kann.