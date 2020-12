Schule : Sportunterricht unter freiem Himmel

Alternativer Sportunterricht am PWG Foto: TV/Martin Praus

Wittlich (red) Die Corona-Pandemie hat im Schulalltag gravierende Auswirkungen auf den Sportunterricht. Da die Schüler während des Unterrichts auch in den Turnhallen einen Mund- und Nasenschutz tragen müssten, bietet das am Stadtrand von Wittlich gelegene Peter-Wust-Gymnasium seit mehreren Wochen bei geeigneter Witterung vielseitige sportliche Alternativprogramme an.

