Komfort an der Mosel Wohnen mit Concierge – Was mit dem Alten Amtsgericht in Neumagen-Dhron passiert

Vor vielen Jahren beherbergte das Alte Amtsgericht in Neumagen-Dhron eine Filiale der damaligen Schlecker-Drogeriekette. Seit einiger Zeit steht es allerdings leer und blieb ungenutzt. Das Gebäude in der Römerstraße 30 des Moselortes ist bereits über 100 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Der Architekt Ulrich Krämer aus Konz (Kreis Trier-Saarburg) will es nun aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Selbst bereits 78 Jahre alt, machte sich Krämer Gedanken darüber, welche Lösungen es gibt, damit Senioren auch im Alter versorgt sind und angenehm wohnen können.