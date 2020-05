Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Umbau : Neue Anlaufstelle im Alten Rathaus – Historisches Gebäude in Wittlich soll Tourist-Information werden

Soll zentrale Anlaufstelle für Touristen werden: das Alte Rathaus am Wittlicher Marktplatz. Foto: m_wil <m_will@volksfreund.de> - Klaus Kimmling

Wittlich In dem historischen Gebäude am Wittlicher Markplatz soll künftig die Tourist-Information der Stadt Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land untergebracht sein. Die Umbaupläne wurden jetzt im Bauausschuss der Stadt vorgestellt.

Das Alte Rathaus am Wittlicher Marktplatz soll künftig die zentrale Anlaufstelle für Touristen sein. Denn im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes soll die neue Tourist-Information der Stadt Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ein Zuhause finden. Im Bauausschuss stellte die Wittlicher Architektin Sonja Russell (Büro Russell-Koglin) die Pläne für den Umbau vor.

Die Pläne: Äußerlich soll der Umbau sich nicht auswirken, was wegen des Denkmalschutzes auch nicht möglich wäre. Die neue Tourist-Information soll im gesamten Erdgeschoss des Alten Rathauses Platz finden. Der Haupteingang soll weiterhin in Richtung Marktplatz sein, ein barrierefreier Eingang könnte an der Seite sein. Allerdings soll noch geprüft werden, ob ein barrierefreier Eingang auch über den Haupteingang am Marktplatz zu realisieren ist.

Info Wittlich verschiebt Stadtpark-Projekt Der Tagesordnungspunkt zur Vergabe der Planung für die Umgestaltung des Stadtparks ist in der Bauausschuss-Sitzung am Dienstag nach einstimmigen Beschluss von der Tagesordnung abgesetzt worden. Grund: die unklare finanzielle Situation der Stadt wegen der Corona-Pandemie. Denn derzeit gehe man, so Bürgermeister Joachim Rodenkirch, davon aus, dass das Worst-Case-Szenario eintrete und die Stadt rund elf Millionen Euro geringere Einnahmen habe. Bereits in der zurückliegenden Stadtratssitzung sagte Rodenkirch, dass zwischen sechs Millionen Euro im besten Fall und elf Millionen Euro Verlust drohten (wir berichteten). Mittlerweile gehe die Tendenz eher in Richtung elf Millionen Euro.

Die Theke könnte künftig nach den vorgestellten Pläne statt frontal zum Eingang an der linken Seite stehen. So könnte, wenn man die Torbögen wieder öffnet, der Raum geöffnet und das Blickfeld des Gastes beim Betreten des Gebäudes durch den gesamten Raum reichen, was die Besucher neugierig machen soll, so Sonja Russell. Im vorderen Teil sollen ein Info-Terminal im Eingangsbereich und eine Videowand mit Präsentationen Platz finden. Zudem sind ein Kinderspielbereich und ein Aufenthaltsbereich geplant sowie Regale für Flyer und Prospekte im mittleren Teil.

Die Toiletten, die sich im hinteren Gebäudeteil befinden, müssen renoviert und ein behindertengerechtes WC eingebaut werden – „mit einfachen Mitteln, aber ordentlich“, wie Russell sagte. Zum Beispiel könne man an Wänden und Boden Vinyl über die Fliesen legen.

Die Präsentation des Meistermann-Werks im Rathaus soll zudem optimiert und eventuell digital aufbereitet werden. Insgesamt sei vorgesehen, so Sonja Russell, das Museum und den weiteren Ausstellungsbereich im Gebäude aufzuwerten.

Der Umbau soll im Rahmen des geplanten Brandschutzkonzeptes für das Alte Rathaus (ausführlicher Bericht folgt) vorgenommen werden. So muss das Treppenhaus ein abgeschlossener Bereich sein, der direkt ins Freie führt.

Finanzen: Rund 250 000 Euro soll der Umbau insgesamt kosten, inklusive baulicher und technischer Maßnahmen und der neuen Möbel, wie Russell sagte. Eine Förderung durch das Land wird angestrebt. Zudem werden laut Sitzungsvorlage Mittel durch die Minderausgaben aus dem Projekt Neubau Vitelliusbad bereitgestellt.

So geht es weiter: Die Umbaupläne für die Tourist-Information im Alten Wittlicher Rathaus sollen nun in der Sitzung des Wittlicher Stadtrats am Donnerstag, 2. Juli, beschlossen werden.