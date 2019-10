Polizei : Unbekannte entsorgen Altreifen illegal

Hilscheid/Erbeskopf Im Bereich des Parkplatzes am Erbeskopf unmittelbar angrenzend an die L 164 wurden mehrere Autoreifen unerlaubt von einem unbekannten Verursacher abgelagert. Als Tatzeit vermutet die Polizei den Zeitraum von Samstag, 5. Oktober, 9 Uhr bis Sonntag, 6. Oktober, 9.40 Uhr.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. In den letzten Wochen häufen sich solche illegalen Reifenablagerungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Morbach, wie die Polizei mitteilt. Ob zwischen den einzelnen Feststellungen ein Zusammenhang bestehe, sei jedoch noch nicht geklärt. Zeugen können sich an die zuständige Polizeidienststelle in Morbach, Telefon: 06533/93740, E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de, wenden.