Lokalpolitik : Altricher diskutieren über Grünbeete

Altrich Der Gemeinderat Altrich kommt am Donnerstag, 4. Juni, 19 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung im Mehrzweckbereich der Altreiahalle zusammen. Neben der Neugestaltung der Grünbeete in der Andreasstraße und der Straße Borschrech wollen sich die Ratsmitglieder auch mit Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Straßen Im Altengarten und Am Borngraben beschäftigen.